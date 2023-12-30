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        Aydın'da gönüllü gençler okul duvarlarını renklendirdi

        Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis Gönüllülük Kulübü üyeleri, Germencik ilçesindeki Selatin İlkokulunun duvarlarına resimler çizdi, öğrencilerle oyun oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:05
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        Aydın'da gönüllü gençler okul duvarlarını renklendirdi
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        Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Ofis Gönüllülük Kulübü üyeleri, Germencik ilçesindeki Selatin İlkokulunun duvarlarına resimler çizdi, öğrencilerle oyun oynadı.

        Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ortaklar Genç Ofis'te resim eğitmeni olarak görev yapan Kerim Çivik, AA muhabirine, amaçlarının çocukların renkli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

        Etkinliği koordine eden Özlem Çiner ise "Yaklaşık 2 hafta önce Selatin İlkokuluna tıp fakültesi öğrencileriyle beraber gelmiştik. Çocukların okulu renklendirme talebi olmuştu. Gönüllülük kulübü kapsamında üniversite gençlerimizle okulu renklendirmeye geldik." dedi.

        Selatin İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Türkmen, gençlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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