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        Aydın Valisi Yakup Canbolat yeni yıl öncesi trafik denetimine katıldı

        Aydın'da yeni yıl öncesi yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:37
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat yeni yıl öncesi trafik denetimine katıldı
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        Aydın'da yeni yıl öncesi yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Aydın-Muğla ve Aydın-Denizli kara yollarında uygulamalar yaptı.

        Vali Canbolat, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu, yeni yıllarını kutlayıp tatlı ikram etti.

        Uygulamalara, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve emniyet müdürü yardımcıları ve amirler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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