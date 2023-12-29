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        Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:37
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        Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        H.K. (42) idaresindeki 43 AEA 700 plakalı tır, Sazlı Mahallesi'nde önünde seyreden Cemal Yücel'in (21) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

        Kaza yerine giden sağlık ekipleri Yücel'in öldüğünü tespit etti.

        Kazadan sonra kaçan tır sürücüsü H.K, Çine ilçesinde gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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