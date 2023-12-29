Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

H.K. (42) idaresindeki 43 AEA 700 plakalı tır, Sazlı Mahallesi'nde önünde seyreden Cemal Yücel'in (21) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Kaza yerine giden sağlık ekipleri Yücel'in öldüğünü tespit etti.

Kazadan sonra kaçan tır sürücüsü H.K, Çine ilçesinde gözaltına alındı.

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