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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:46
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.D. (37) yönetimindeki 09 AAV 09 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç’nin (19) kullandığı 09 KA 196 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler M.D. ile A.Ç. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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