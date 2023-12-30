Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.D. (37) yönetimindeki 09 AAV 09 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç’nin (19) kullandığı 09 KA 196 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler M.D. ile A.Ç. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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