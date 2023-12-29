Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.S. idaresindeki 09 VF 971 plakalı otomobil, Gerenkova Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Takla atan otomobili görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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