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        Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:55
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        Efeler 09'lu Uğur'a Süper Lig kancası
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Efeler 09 SFK'nın 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya'ya Süper Lig'in iddialı ekibi Adana Demirspor'un talip olduğu iddia edildi. Uğur için Aydın temsilcisine resmi teklifin ulaştığı belirtildi. Adana Demirspor'un yanı sıra Alanyaspor ve Antalyaspor gibi takımların da Uğur'la ilgilendiği öğrenilirken, yönetim oyuncunun satışından yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Uğur bu sezon ilk yarıda 14 maçta forma giyerek 3 kez ağları sarsmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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