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        Aydın'da sis etkili oldu

        Aydın'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:20
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        Aydın'da sis etkili oldu
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        Aydın'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Aydın'dan Nazilli ve Çine istikametinde araçlar trafikte kontrollü seyretti.

        Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

        Kentteki yoğun sis, dron ile de görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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