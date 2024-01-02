Kuşadasıspor'da 4 ayrılık

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 39 yaşındaki sağ bek Türker Toptaş, 37 yaşındaki sol kanat Dilaver Güçlü, 19 yaşındaki sağ kanat Bünyamin Yavaşoğlu ve 18 yaşındaki ön libero Mustafa Efe Kansız ile karşılıklı anlaşılarak vedalaşıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

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