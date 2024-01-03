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        Kuşadasıspor'dan golcü takviyesi

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devreyi Play-Off hattında bitiren Kuşadasıspor kadrosunu 2'nci Grup lideri Batman Petrolspor'dan golcü oyuncu Aykut Çift ile güçlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:55
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        Kuşadasıspor'dan golcü takviyesi
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta devreyi Play-Off hattında bitiren Kuşadasıspor kadrosunu 2'nci Grup lideri Batman Petrolspor'dan golcü oyuncu Aykut Çift ile güçlendirdi.

        Samsunspor'da profesyonel olduktan sonra Gümüşhanespor, İskenderunspor, Vanspor, Bafra Bld, Gölcükspor, Derince Bld, Çankaya FK, Diyarbekirspor, Afyonspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor gibi kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki Aykut, sezonun ilk yarısında Batman'da 13 maçta 6 gol attı. Ara transfer döneminde 4 futbolcuyla yollarını ayıran Kuşadasıspor daha önce Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

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