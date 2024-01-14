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        Kaçırıldığını söyleyen genç kız sokakta bulundu, 'Depoda tutuldum' dedi

          AYDIN'ınDidim ilçesinde ailesine çalıştığı kuaförün önünden kaçırıldığını ve bir depoda tutulduğunu telefonla arayarak haber veren G.N.S. (17), bir sokakta bulundu. G.N.S., polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokağa bırakarak kaçtığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:15
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        Kaçırıldığını söyleyen genç kız sokakta bulundu, 'Depoda tutuldum' dedi
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          AYDIN'ınDidim ilçesinde ailesine çalıştığı kuaförün önünden kaçırıldığını ve bir depoda tutulduğunu telefonla arayarak haber veren G.N.S. (17), bir sokakta bulundu. G.N.S., polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokağa bırakarak kaçtığını söyledi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobildeki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı. Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., 'Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar' diyerek yardım istedi. Aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, arama başlattı. Olayı duyan G.N.S.'nin yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

        'KORKU İÇİNDE İNSANLARDAN KAÇIYORMUŞ'

        Polis ekipleri sabah saatlerinde G.N.S.'yi Didim Mavişehir Mahallesi'ndeki bir sokakta tek başına buldu. G.N.S. polisteki ifadesinde, 3 kişinin kendisini kaçırıp gece boyunca bir depoda alıkoyduğunu, şüphelilerin sabah saatlerinde kendisini sokakta bırakarak kaçtığını söyledi. G.N.S., ailesine teslim edildi. Baba Serkan Sögür, "Kızım sağ salim bulunduğu için sevindik. Polis bulduğunda korku içinde insanlardan kaçıyormuş. İnşallah polisler, kızımı kaçıran şüphelileri bulur" dedi.  Polis, genç kızın ifadesinden yola çıkıp, kendisini kaçırdıklarını iddia ettiği 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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