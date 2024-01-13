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        Aydın'da yanan ev kullanılmaz hale geldi

        Aydın'ın Köşk ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 22:56 Güncelleme: 13.01.2024 - 23:03
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        Aydın'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Altıeylül Mahallesi Taksim Sokak'ta bulunan M.E.A'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Kullanılamaz hale gelen evin sahibinin yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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