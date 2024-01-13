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        Aydın'da büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş, gazetecilerle buluştu

        AK Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Mustafa Savaş, kentte görev yapan gazetecililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:15
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        Aydın'da büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş, gazetecilerle buluştu
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        AK Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Mustafa Savaş, kentte görev yapan gazetecililerle bir araya geldi.

        Mustafa Savaş, Efeler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Aydın'ın kaybedecek 5 yılı daha olmadığını söyledi.

        Doğup büyüdüğü topraklara olan borcunu ödemek için yola çıktığını aktaran Mustafa Savaş, şöyle konuştu:

        "Ege Bölgesi'nin en gözde şehri iken şimdi maalesef emsallerinden en az 15-20 geride bir şehirde yaşıyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Bu şehir bize emanet. Bize emanet olan şehri yerel yönetim anlamında en iyi şekilde yönetmek, yatırımlar yapmak, hak ettiği yere ulaştırmak hepimizin görevi. Bunu inşallah hep birlikte yapacağız. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte bu şehri beraber yöneteceğiz."

        Etkinliğe AK Parti milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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