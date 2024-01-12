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        Aydın'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 22:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 22:54
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        Aydın'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.

        Çine Asayiş Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yakalanan şüpheli N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin farklı suçlardan toplamda 23 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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