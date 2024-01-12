Aydın'da motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet çalan zanlı tutuklandı.

Çine Asayiş Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hamitabat Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan şüpheli N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin farklı suçlardan toplamda 23 yıl 1 ay 16 gün kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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