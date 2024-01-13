Aydın filede Çukurova önünde
SULTANLARLigi'nde ikinci yarıya evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattındaki Çukurova Belediyespor'la karşılaşacak. Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Ligde 14 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 14 puanla 11'inci sırada, 3 galibiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 12 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor bu kez galip gelerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek ve moral bulmak istiyor.
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