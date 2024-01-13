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        Aydın filede Çukurova önünde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:46
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        Aydın filede Çukurova önünde
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        SULTANLARLigi'nde ikinci yarıya evinde Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattındaki Çukurova Belediyespor'la karşılaşacak. Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

        Ligde 14 maçta 4 galibiyet alan Aydın ekibi 14 puanla 11'inci sırada, 3 galibiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 12 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında rakibine evinde 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor bu kez galip gelerek 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmek ve moral bulmak istiyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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