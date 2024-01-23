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        Nazilli'de Bülent Ertuğrul imzaladı

         TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da Şükrü Akar'la yolları ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Bülent Ertuğrul'u getirdi. Son olarak Denizlispor'u çalıştırıp futbol kariyerinde Nazilli ekibinde de forma giyen Bülent Ertuğrul, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un ekibinde Alkan Kandemir ve İbrahim Çelik'in yer aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:25
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        Nazilli'de Bülent Ertuğrul imzaladı
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         TFF2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da Şükrü Akar'la yolları ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Bülent Ertuğrul'u getirdi. Son olarak Denizlispor'u çalıştırıp futbol kariyerinde Nazilli ekibinde de forma giyen Bülent Ertuğrul, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un ekibinde Alkan Kandemir ve İbrahim Çelik'in yer aldığı belirtildi.

        Kulüp başkanı Şahin Kaya, "Son haftalarda aldığımız istenmeyen sonuçlar nedeni ile yönetim kurulu olarak bir kan değişikliğine gitme kararı aldık. Denizlispor'dan ayrılan Bülent Ertuğrul hocamız ile kendi tesislerimizde protokol imzaladık. İnşallah hayırlısı olur. Ve de ligde elde edeceğimiz iyi sonuçlarla bir çıkışa geçeriz. Kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Bahattin ALBAYRAK

        2024-01-23 15:19:28

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