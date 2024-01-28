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        Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı 

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenen Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:22
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        Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı 
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenen Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı.

        6 maç sonra kazanan siyah-beyazlılar büyük sevinç yaşarken, Bülent Ertuğrul açıklamalarda bulundu. Nazilli Belediyespor'u çok yakından tanıdığını belirten genç teknik adam, "Ben burada futbol oynadım. Nazilli'yi ve Nazilli Belediyespor taraftarlarını da çok iyi biliyorum. Bu takıma inanarak Nazilli'ye geldim. Nazilli'ye gelip anlaşma sonrasında 3-4 gün oyuncularımız ile çalıştık, bunun da 2 günü taktik olarak çalıştık. Ortada 6 haftadır kazanamayan bir takım vardı. Moraller bozuktu. Kolay değil ama takımın reaksiyon vermesi, coşkulu oynaması bizim adımıza sevindirici taraftı. Transfer tahtamızı da açtığımız zaman kadromuz daha da zenginleşecek" diye konuştu. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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