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        Aydın'nın rakibi Beşiktaş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:48
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        Aydın'nın rakibi Beşiktaş
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        SULTANLARLigi'nde üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra son 2 maçında Kuzeyboru'yu 3-1, Karayolları'nı 3-2 (D) yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

        Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 6'şar galibiyeti bulunan iki takımdan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada, Beşiktaş ise 11'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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