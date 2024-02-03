Aydın'nın rakibi Beşiktaş

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 6'şar galibiyeti bulunan iki takımdan Aydın temsilcisi 10'uncu sırada, Beşiktaş ise 11'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

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