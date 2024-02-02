Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Cuma Mahallesi'nde Semra Kocaman'ın (50) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliye sevk edilen N.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu, cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.
- Olay
Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki bir evde dün, çığlık sesinin duyulması üzerine polise haber verilmiş, olay yerine gelen ekipler Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulmuştu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.
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