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        Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:24 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:05
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        Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde Semiha Kocaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

        Cuma Mahallesi'nde Semra Kocaman'ın (50) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.K. ve M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliye sevk edilen N.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu, cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.

        - Olay

        Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki bir evde dün, çığlık sesinin duyulması üzerine polise haber verilmiş, olay yerine gelen ekipler Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulmuştu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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