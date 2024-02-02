Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Cuma Mahallesi 202 Sokak'taki bir evde dün, çığlık sesinin duyulması üzerine polise haber verilmiş, olay yerine gelen ekipler Kocaman'ı bıçaklanarak öldürülmüş şekilde bulmuştu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

N.B'nin, Kocaman'ın kızı F.K. ile arkadaş olduğu, cinayeti işledikten sonra kadının bileziklerini alıp evden ayrıldığı belirtildi.

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