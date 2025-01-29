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        Nazillispor'da Furkan Balaban ayrıldı

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da stoper Furkan Balaban takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:30
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        Nazillispor'da Furkan Balaban ayrıldı
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'da stoper Furkan Balaban takımdan ayrıldı. Vanspor mağlubiyetinin ardından alacaklarını tahsil edemeyen Furkan Balaban sözleşmesini tek taraflı feshederek siyah-beyazlılarla ilişiğini kesti. Mali açıdan zor zamanlar geçiren Nazillispor'da başka ayrılıkların da gündemde olduğu öğrenildi. Kulüp Başkanı Şahin Kaya tarafından alacaklarına karşılık teminat verilen 24 yaşındaki oyuncuya taahhüt edilen ödemelerin yapılmadığı iddia edildi. Bu sezon Nazillispor'la 11 lig maçına çıkan futbolcu 965 dakika süre alıp 1 de gol atmıştı.

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