Efeler 09 SFK'da görev değişimi

3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta ikinci devreye üst üste 2 mağlubiyet alarak başlayan ve düşme hattına giren Efeler 09 SFK'da teknik ekip değişimi yaşandı. Yeşil-beyazlılarda Başkan Mahmut Gözüaçık, teknik direktör Ömer Kaplan ile yolları ayırıp göreve Nadir Arıkan'ı getirdi. Aydın temsilcisi Tolga Şanbay ve Ömer Kaplan'ın ardından bu sezonki üçüncü teknik adamı göreve getirmiş oldu. Son olarak geçen sezon Altay'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Nadir Arıkan, teknik direktör olarak Bucaspor, Bergama Belediyespor ve Turgutluspor'da çalıştı.