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        Efeler 09 SFK'da görev değişimi

        3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta ikinci devreye üst üste 2 mağlubiyet alarak başlayan ve düşme hattına giren Efeler 09 SFK'da teknik ekip değişimi yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:45
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        Efeler 09 SFK'da görev değişimi
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        3'ÜNCÜ Lig 3'üncü Grup'ta ikinci devreye üst üste 2 mağlubiyet alarak başlayan ve düşme hattına giren Efeler 09 SFK'da teknik ekip değişimi yaşandı. Yeşil-beyazlılarda Başkan Mahmut Gözüaçık, teknik direktör Ömer Kaplan ile yolları ayırıp göreve Nadir Arıkan'ı getirdi. Aydın temsilcisi Tolga Şanbay ve Ömer Kaplan'ın ardından bu sezonki üçüncü teknik adamı göreve getirmiş oldu. Son olarak geçen sezon Altay'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Nadir Arıkan, teknik direktör olarak Bucaspor, Bergama Belediyespor ve Turgutluspor'da çalıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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