Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı öldürmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 23:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı öldürmüş (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUTUKLANDI 

        Aydın´ınEfeler ilçesinde, kolundaki bilezikleri zorla almaya çalışırken, Semra Kocaman´ı karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Nuri Bozkurt (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Semra Kocaman´ın eşi M.K. ile kızı F.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        CHP 4 büyükşehir 103 belediye başkan adayını daha açıkladı
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Galatasaray'a 11 dakika yetti
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı
        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Aydın'daki cinayet ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Taksici cinayetinin şüphelisi: Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi...
        Taksici cinayetinin şüphelisi: Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi...
        Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsünün kıyafetleri alev aldı, o a...
        Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsünün kıyafetleri alev aldı, o a...
        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı ö...
        Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı ö...
        Efeler evinde Kuşadası gurbette
        Efeler evinde Kuşadası gurbette
        CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekild...
        CHP'nin Nazilli belediye başkanı adayı Gamze Yolcu Metin, adaylıktan çekild...