Yardım çağrısı sonrası evde cesedi bulunan kadını, kızının erkek arkadaşı öldürmüş (2)

Aydın´ınEfeler ilçesinde, kolundaki bilezikleri zorla almaya çalışırken, Semra Kocaman´ı karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Nuri Bozkurt (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Semra Kocaman´ın eşi M.K. ile kızı F.K. ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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