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        Taksici cinayetinin şüphelisi: Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:10
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        Taksici cinayetinin şüphelisi: Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi (2)
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        MEMLEKETİSÖKE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

        İzmir'de müşterisi tarafından tabancayla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde, Nalbantlar Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada helallik alınmasının ardından mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erge'nin sevenleri ve meslektaşlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Karaosmanoğlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve çok sayıda kişi katılırken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Kılınan namazın ardından Erge'nin cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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