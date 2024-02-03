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        Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlik: 3-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:18
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        Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlik: 3-2
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadele veren Efeler 09 Spor, sahasında son sıradaki Sapanca Gençlik'i 3-2 yenmeyi başardı.

        Konuk Sapanca 11'inci dakikada Gülhan'ın golüyle öne gecti: 01. Efeler 14'üncü dakikada Alper'in ayağından beraberliği yakaladı; 1-1. 31'de Polat Efeler adına golleri ikiledi: 2-1. Efeler 09'da 57'nci dakikada Tayyip Mevlüt'le farkı 2'ye çıkardı. Müsabakada son sözü 59'da Gülhan söyledi: 3-2. Bu sonuçla ev sahibi puanını 31'e çıkarıp zirve yolunda hata yapmadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN

        2024-02-03 16:14:08

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