Aydın'da geçen yıla göre 74 leylek azaldı

AYDIN'da 17 ilçeye bağlı 107 mahalledeki leylekler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından tek tek saydı. Geçen yıl 438 yuvada 876 leylek bulunurken, bu sayı bu yıl 74 azalarak 802'ye düştü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, her yıl Aydın'ın ilçe ve mahallerindeki leylek yuvası ve sayılarının envanterini çıkarıyor. Sürücü'nün yaptığı araştırmada leyleklerin daha çok elektrik şirketinin yaptığı demir platformlar olmak üzere camilerin kubbeleri, ev, fabrika bacaları ve çok az sayıda ağaçta 401 yuva tespit edildi. Bu yuvalarda tek tek yapılan sayımda 802 leylek olduğunu saptadığını belirten Sürücü, geçen yıla oranda leylek sayısında 74 düşüş yaşandığını ifade etti.

EKODOSD Başkanı Sürücü, "Geçtiğimiz yıl yapılan sayımlara göre 37 yuva ve 74 leyleğin eksik olduğu görüldü. Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak beldesi en fazla yuvanın görüldüğü yerleşim oldu. Kuyucak’a bağlı Azizabat, Başaran, Nazilli’ye bağlı Çapa Hasan mahalleleri, Hamzallı, Esenköy (Arpaz), Söke’ye bağlı Avşar, Yenipazar’a bağlı Direcik, Gödrenli, Bozdoğan’a bağlı Akçay Havzası, Köşk ilçesine bağlı Çiftlik, Germencik ilçesine bağlı Ovakaraağaç, İncirliova ilçesine bağlı Osmanbükü, Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli ve Yeniköy yerleşimleri yuva sayısının en yoğun olduğu yerler oldu" ifadelerini kullandı.