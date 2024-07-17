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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 6'ncı günde kontrol altında

        AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangın, 6'ncı gününde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:10
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        Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın 6'ncı günde kontrol altında
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasının açık alanındaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangın, 6'ncı gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 140 bin ton atık kağıdın küle döndüğü yangında, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasında, 12 Temmuz saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale etti. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan yangına müdahale eden ekipler güçlük yaşadı.

        Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi, TOMA'larla söndürme çalışmalarına destek verildi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu. Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı, iş makineleriyle alandan çıkarıldı. Söndürme sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde müdahale edildi.

        Bölgede, 23 ilden gelen takviye ekipler ile toplam 54 iş makinesi, 80 itfaiye aracı ve arazöz ile 290 personel, yangının söndürülmesi için sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara başladı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 240 dönüm arazi üzerinde etkili olan yangında, ilk belirlemelere göre 140 bin ton atık kağıt küle döndü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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