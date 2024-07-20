Kuşadası'nda Fenerbahçe kutlaması

DÜNYAFenerbahçeliler Günü olarak kutlanan 19 Temmuz'da Kuşadası'ndaki Fenerbahçeliler bir araya geldi. Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuna Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Haluk Gemici, Aydın Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hayrettin Dincil, Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği yönetimi ve çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar gecede sergilenen 2023-2024 sezonu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonluk kupası ile fotoğraf çekildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Böylesine anlamlı bir günde Kuşadası’ndayız. Başkan Ali Koç'a seçimlerden önce söz verdim, 'Basketbolda bu sene şampiyon olacağız' dedim. Yetmez, 'O kupayı Kuşadası’na getireceğim' dedim ve getirdim. Bu sene Türkiye Basketbol Ligi kupasını aldık, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Kupasını alacağız. Size bir söz daha veriyorum, önümüzdeki sene futbolda Türkiye şampiyonu olup kupayla yine burada olacağız" dedi.