Aydın'da 3 daire arasında yapılan gizli geçitleri kullanarak saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 daire arasında geçiş yapacak şekilde düzenek kurarak saklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, kaçmaya çalışırken binanın çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M'nin bir evde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada hükümlünün bulunduğu evden aynı kattaki diğer 2 daireye geçişin mümkün olduğunu tespit etti.

Geçitlerden birinin giysi dolabı görünümü verilmiş sürgülü bir kapı, diğerinin ise daireler arasında yapılan bir diğer kapı olduğu belirlendi.

Ekipler, üçüncü daireden çatıya çıkan hükümlüyü yakaladı.

S.M, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, geçit yapılan dairelerin hükümlünün yakınlarına ait olduğu öğrenildi.