Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
Aydın'ın Efeler ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Batı Çevre Bulvarı'nda geçen su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sonucu yolda çökme meydana geldi.
Bölgeye gelen Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.
Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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