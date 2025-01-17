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        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:05
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        Aydın'da patlayan su borusu trafiği aksattı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Batı Çevre Bulvarı'nda geçen su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        Patlama sonucu yolda çökme meydana geldi.

        Bölgeye gelen Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, suyu keserek onarım çalışmasına başladı.

        Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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