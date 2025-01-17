FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.’nin yakınlarının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler firariyi evde aramaya başladı. Polisin geldiği fark eden firari FETÖ’cü balkondan yan binaya kaçarak çatıya saklandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, firariyi saklandığı çatıda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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