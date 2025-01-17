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        FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:51 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:55
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        FETÖ üyesi saklandığı çatıda yakalandı
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        AYDIN’ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M., polisi görünce kaçarak saklandığı çatıda yakalandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M.’nin yakınlarının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma sonucu belirlenen adrese sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler firariyi evde aramaya başladı. Polisin geldiği fark eden firari FETÖ’cü balkondan yan binaya kaçarak çatıya saklandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, firariyi saklandığı çatıda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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