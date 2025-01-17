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        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu (2)

        4KAÇAK GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp lastik bottan denize düşen ve kayıp olarak aranan 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:36
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        'Dur' ihtarına uymayan bottan denize düşüp, kaybolan 4 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu (2)
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        4KAÇAK GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kuşadası ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp lastik bottan denize düşen ve kayıp olarak aranan 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 göçmen kaçakçısını daha yakaladı.

        SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "16 Ocak'ta, saat 21.32’de, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, derhal Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışan göçmenlerin bir kısmı denize düşmüş, icra edilen arama kurtarma faaliyetlerinde fiber karinalı lastik bot içerisinde ve deniz yüzeyinde 18 düzensiz göçmen ve 13 çocuk kurtarılmıştır. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış ve 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 4 düzensiz göçmenin daha kayıp olduğu bildirilmesi üzerine, bölgeye ilave olarak 1 sahil güvenlik helikopteri, 1 sahil güvenlik insansız hava aracı, 1 sahil güvenlik gemisi, 3 sahil güvenlik botu daha sevk edilerek arama- kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bugün 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine daha ulaşılması üzerine, arama kurtarma faaliyetlerine son verilmiştir. Polis ekipleri ise karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini daha yakalamıştır" denildi.

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