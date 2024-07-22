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        Kayıp Alzheimer hastası, 7 gün sonra göl kenarında ölü bulundu

        AYDIN'ın Didim ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fahri Kıroğlu'nun (78), 7 gün sonra evine 25 kilometre mesafedeki Bafa Gölü'nün kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:15
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        Kayıp Alzheimer hastası, 7 gün sonra göl kenarında ölü bulundu
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        AYDIN’ın Didim ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fahri Kıroğlu'nun (78), 7 gün sonra evine 25 kilometre mesafedeki Bafa Gölü'nün kenarında cansız bedeni bulundu.

        Feyzipaşa Mahallesi'nde yaşayan Fahri Kıroğlu, 14 Temmuz'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Kıroğlu'nu bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bafa Gölü kenarında dolaşanlar, dün bir erkek cesedi görerek jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Kıroğlu'na ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evine 25 kilometre mesafedeki göl kenarında cansız bedeni bulunan Kıroğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kıroğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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