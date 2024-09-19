Aydın BŞB Kupa Voley sınavında

SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarındaki ilk maçına çıkacak. 2'nci Grup'ta yer alan mavi-beyazlılar, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki ilk maçında saat 20.00'de Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Müsabakayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Aydın temsilcisi pazar günü ise aynı salonda 18.00'de Bahçelievler Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında 1'inci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek.

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