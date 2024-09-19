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        Aydın BŞB Kupa Voley sınavında

        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarındaki ilk maçına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:28
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        Aydın BŞB Kupa Voley sınavında
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        SULTANLARLigi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Kadınlar Kupa Voley grup müsabakalarındaki ilk maçına çıkacak. 2'nci Grup'ta yer alan mavi-beyazlılar, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki ilk maçında saat 20.00'de Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak. Müsabakayı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Aydın temsilcisi pazar günü ise aynı salonda 18.00'de Bahçelievler Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında 1'inci olan 3 takım çeyrek finale yükselecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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