Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Aliağa Futbol: 1-1
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 3'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Aliağa Futbol ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 3’üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Aliağa Futbol ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 90+2’nci dakikasında Efeler 09 SFK, Mustafa Karaman’ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım bu gole 90+11’inci dakikada Berke Bıyık ile yanıt verdi: 1-1. Bu sonuçla Efeler 09 SFK ve Aliağa FK 5 puana ulaştı.
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