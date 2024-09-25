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        29,5 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Aydın'da yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 10 ilde hırsızlık yaptığı belirlenen Aysel Kalaycı (35), polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:20
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        29,5 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Aydın'da yakalandı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 10 ilde hırsızlık yaptığı belirlenen Aysel Kalaycı (35), polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kalaycı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 ilde hırsızlık suçlamasıyla 10 ayrı dosyadan hakkında 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysel Kalaycı'nın ilçede bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 23 saatlik takip sonucu Kalaycı'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün eve operasyon düzenleyen ekipler, Kalaycıyı gözaltına aldı. Kalaycı, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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