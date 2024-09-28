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        Otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolarla yakalandı

        AYDIN'ınNazilli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilinde el bombası ile F serisi 1 dolar bulunan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 28.09.2024 - 15:35
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        Otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolarla yakalandı
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        AYDIN'ınNazilli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda otomobilinde el bombası ile F serisi 1 dolar bulunan N.N. gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, FETÖ/PDY üyeliği, tefecilik ve 6136 sayılı ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçuyla mücadele kapsamında dün sabah saatlerinde bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli N.N.'ye ait evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, otomobilinde ise vites kutusunun altına saklanmış patlamamış bir el bombası ve F serisi 1 dolar ele geçirildi. N.N. ile evde bulanan R.K. ve R.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden N.N. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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