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        18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan Alper Bilgin (42), saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:50
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        18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan Alper Bilgin (42), saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı yaralama olayı ile tehdit ve hakaret suçlarından toplam 18 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper Bilgin'in çeşitli tarihlerde ilçeye giriş, çıkış yaptığını belirlendi. 14 ay boyunca Bilgin, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, dün saat 17.00'de Bilgin'in saklandığı Yeni Mahalle'deki eve operasyon düzenlendi. Alper Bilgin, yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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