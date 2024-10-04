18 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı yaralama olayı ile tehdit ve hakaret suçlarından toplam 18 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Alper Bilgin'in çeşitli tarihlerde ilçeye giriş, çıkış yaptığını belirlendi. 14 ay boyunca Bilgin, teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, dün saat 17.00'de Bilgin'in saklandığı Yeni Mahalle'deki eve operasyon düzenlendi. Alper Bilgin, yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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