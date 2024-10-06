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        Aydın'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı tarafından organize edilen yağmur duasına yaklaşık 500 kişi katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:30
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        Aydın'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
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        AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı tarafından organize edilen yağmur duasına yaklaşık 500 kişi katıldı. Kurban kesen aşure hayrı yapan vatandaşlar kurak geçen yıl nedeniyle dua etti.

        Aylardır yağmur yağmayan Aydın’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı. Kırsal Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı’nın organize ettiği yağmur duasına çevre mahallerden de katılım sağlanınca yaklaşık 500 kişi toplandı. Kurban kesen vatandaşlar ayrıca aşure hayrı yaptı. Vatandaşlar bir an önce yağmurun yağması için hep birlikte namaz kılarak dua etti. Kızılkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Avcı, "2024 yılında bölgemize neredeyse hiç yağmur yağmadı. Toprak bir damla yağmura hasret kaldı. Ağaçlarımız suya hasret kaldı. Bizde belki duaların faydası olur düşüncesiyle böyle bir organizasyon düzenledik. Çevre mahallerden de çok sayıda vatandaşımız katılım gösterdi. Bir araya gelerek yağmur duası ettik. İnşallah faydası olur ve bir an önce bölgemize yağmur yağar dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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