Nazillispor evinde 3 puan peşinde

Nazillispor Teknik Direktörü Gürhan Sönmez son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Evimizde kazanıp küme düşme hattından çıkmak istiyoruz. Rakibimiz de üst sıralarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği ile puanlar almaya devam edeceğiz" dedi.

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