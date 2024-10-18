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        Nazillispor evinde 3 puan peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 4 puan toplayan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Play-Off hattında bulunan Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:28
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        Nazillispor evinde 3 puan peşinde
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 4 puan toplayan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Play-Off hattında bulunan Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Abdulbaki Ayyıldız'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

        Nazillispor Teknik Direktörü Gürhan Sönmez son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Evimizde kazanıp küme düşme hattından çıkmak istiyoruz. Rakibimiz de üst sıralarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği ile puanlar almaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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