Kurtulmuş: 'Yenidoğan Çetesi' diye bir çeteyle uğraşıyoruz

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de 'Yenidoğan Çetesi' diye bir çeteyle uğraşıyoruz. Adamların hepsi iyi yerlerde okumuş ama bu kadar açık insanlık suçu işleyebilecek kadar insanlıktan da nasibini almamışlar. Demek ki bu insanlara diplomalarının yanında hikmeti ve irfanı da öğretmek zorundayız" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapıldı. Törene; Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Valisi Yakup Canbolat da katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 2024-2025 Öğretim Yılı'nın hayırlı olmasını diledi. Kurtulmuş, "Yeryüzünde belki de insanlık tarihinde bilginin en hızlı ve en çok üretildiği dönemlerden birisinden geçiyoruz. Sürekli inovasyon içerisinde, sürekli yenilik içerisinde, neredeyse bütün bilimsel branşlarda olağanüstü yüksek hızda yeni sonuçlar ortaya konuluyor. Bu insanlık için fevkalade önemli bir başarıdır. Aynı şekilde üretilen bilginin yaygınlaştırılması bakımından da herhalde dünyanın en önemli dönemlerinden birisindeyiz. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bilgi, anında dünyanın bütün bilimsel araştırma merkezlerinde, bütün üniversitelerinde o konuyla ilgilenenlerin önüne geliyor. İnsani anlamda bilginin bu kadar çok üretilmesine rağmen ne yazık ki bu üretilen bilginin İnsanlığın hayrına aynı şekilde kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Çünkü bu kadar güçlü bilim insanlara huzur, saadet, mutluluk ve insan topluluklarına da gerçekten güçlü bir dayanışmayı sağlamıyor" dedi.

Kurtulmuş, "Hayat sadece bilgi üretmekten ibaret olsaydı, bugün insanlık tarihinin en mutlu zamanı olurdu. Esasında bu kadar hızlı ve güçlü bilgi üretilen bu ortamda böyle fiziki binalara da ihtiyaç yok. Üniversitelere de ihtiyaç yok. Çünkü bilgi her yerde, bir şekilde ulaşılabilir noktaya geldi. Dolayısıyla bizim burada bilgiyi iki şeyi daha ilave etmemiz lazım. Bu da bizim bilim felsefemizin, bizim medeniyetimizin felsefesinin köklerindendir. Bilgiyi üretmek insanlık için en önemli kazançlardan birisi; ama tek başına yetmez. Bilginin mutlaka değerlerle buluşturulması lazım. Şu anda dünyadaki en temel sıkıntı da değerler meselesidir. İnsani değerler yardımlaşma, paylaşma, insanların birbirlerine faydalı olacak şekilde hareket etmek gibi temel değerler üzerinde bir noksanlık var. Onun için diyoruz ki bilgi bir seviyedir. Ama insanlığı insanlara huzuru ulaştıracak yeterli bir seviye değildir. Bilginin üstüne hikmeti inşa etmek, daha doğrusu bilgiyi hikmetle donatmak mecburiyetindeyiz. Bu da yetmez, bilginin üzerine, hikmetin üzerine bizim medeniyetimizde adına irfan dedikleri bilgi hiyerarşisinin üçüncü seviyesi vardır. Hani diyor ya 'İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.' Bugün dünyada yaşadığımız birçok felaketin arkasında maalesef çok okumuş, diploma almış olan insanların parmakları olduğunu hiç unutmayın. Dolayısıyla insanlara, gençlerimize, evlatlarımıza bilgiyi öğreteceğiz. Ama hikmeti ve irfanı da öğreteceğiz" diye konuştu.

Bugün dünyada fevkalade önemli gelişmelerin yaşadığı bir noktada olunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "İnsanlık henüz hikmetlerle irfandan uzak olduğunu itiraf etmese de bilginin kendisine çok şey verdiğini, çok güçlü kıldığını zannetse de asıl insanlık aleminin içten içe çökmesini, içten içe çürümesini sağlayan şey hikmetlerle irfandan uzaklığıdır. Bugün bu kadar çok insanlık aleminin problemlerle karşılaşmış olmasının sebebi de budur. Örneğin; nükleer fizik alanındaki gelişmeler. İnsanlık tarihinin uzun yıllardır en çok yatırım yaptığı, en çok üzerinde bilimsel olarak araştırmaların yaptığı alanlardan birisidir. Ama bilmeyi ve bilgi üretmeyi sadece güç elde etmek, sadece zenginlik elde etmek ve sadece diğerlerinin üzerinde hakimiyet kurmak olarak görürseniz, dünyanın en önemli buluşlarından birisi olan atomun parçalanmasından, insanlığın hayrına olan sonuçlar değil; Hiroşima'nın üzerine insanlığı yok edecek bombaları atarak sonuç elde edersiniz. Aynı şekilde bugün yeryüzünde yaşanan savaşları görüyoruz. Bu savaşların içerisinde fevkalade güçlü teknolojilerin de kullanıldığına şahit oluyoruz. En son İsrail'in Lübnan'da kullandığı, her birimizin elinde olan çağrı cihazları ve telefonlarını üretmiş ve bir silah gibi kullanarak insanları yok edecek teknolojiyi de üretmiş. Buna başarı diyebilir miyiz? Buna insanlığın gerçekten kazanımı olarak bakabilir miyiz?" dedi.

Dünyanın her yerinde teknolojik gücü elinde bulunduranların, 'Dünyaya hakim olacağız' iddiasında olanların da böylesine teknolojik gelişmeleri gayri insani, gayriahlaki bir şekilde kullandığına şahit olunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "1 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarında İsrail'in yayılmacı, saldırmacı, saldırgan politikalarının sonucunu dünyayı bu yeni kavramla da karşı karşıya getirdiğinin farkındayız. Sadece klasik bombalarla değil komplike bombalarla ve imha silahlarıyla hem masum insanları imha ettikleri hem de bireysel suikastlerle dünyaya gözdağı verdiklerini görüyoruz. Böylece kendilerince tarif edilmiş inançlarının gereği olarak Nil'den Fırat'a kadar bir coğrafyada kendi hakimiyetlerini tesis etmek için yüksek teknolojiyi en acımasız şekilde kullanmanın da mübah olduğu bir dönemi bize göstermiş oluyorlar. Buna karşı en çok karşı çıkması gerekenler de bilim insanlarıdır ama ne yazık ki küresel Siyonizm dünyanın birçok yerinde bilim insanlarının üzerinde de büyük bir tahakküm uyguluyor. Çok şükür Türkiye devletiyle, milletiyle, bilim insanlarıyla, hükümetiyle hep beraber bu zalimler karşı çıkan dünyadaki ender ülkelerden biridir ama Avrupa'da, Amerika'daki o koca koca üniversitelerin, anlı şanlı bilim insanları o kadar rahat değil. İsrail zulmediyor manasına gelecek bir iki cümle söyleyen kendisini kapının önünde buluyor. Çok çarpıcı örneklerden birisi Yunanistan'ın eski maliye bakanı iktisat profesörü başına gelenlerdir. Berlin Üniversitesi'nde bir konferans vermek için Almanya'ya gitmek isterken içeriye sokulmak istenmedi. Zor içeri girdi. Tavrını bildikleri için anti siyonist birisi olduğunu bildikleri için üniversitede konferans vermesine dahi müsaade etmiyorlar" diye konuştu.

'DÜNYADA YENİ BİR KÜRESEL, SİYASAL MİMARİYE İHTİYAÇ VAR'

Numan Kurtulmuş, "Ayrıca bugün dünyada bu teknolojik zalimliğin yanında dünyadaki uluslararası sistemlerin de sessiz kaldığına üzülerek görüyoruz. Şu anda sürdürülebilir, yönetilebilir, kapsayıcı hiçbir küresel kurumun kalmadığını bir siyasetçi, bir bilim insanı olarak üzülerek söylüyorum. Ne Birleşmiş Milletler ne Güvenlik Konseyi ne Uluslararası Adalet Divanı, başka kurumun maalesef dünyada sürdürülebilir, kapsayıcı, yönetilebilir bir tarzı, şekli kalmamıştır. Çünkü dünyada egemen olanlar, egemenliklerinin temelinde de büyük oranda bilimsel başarıları koyan ülkeler ne yazık ki dünyanın bu küresel kurumlarına da çalışmalarına müsaade etmiyorlar. Dünyada 150 yakın ülke, İsrail'in bu zalimliği karşısında defalarca 'Dur' demesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri istemediği için bu canavar durdurulamıyor. Uluslararası Adalet Divanı, 'Dur' demenin ötesinde 'Belirli konulara mutlaka riayet et, acil ateşkes sağla ve işgalden vazgeç' demesine rağmen uygulanamıyor. Çünkü bu kurumların hepsi bilimsel başarıların üzerinde yükselmiş birtakım küresel güç merkezleri tarafından baskı altında tutuluyor. Onun için bunu da çok ciddi şekilde görmemiz lazım. Daron Acemoğlu bu konudaki görüşünü 'Uluslararası alanda dünyada sürdürülebilir, kapsayıcı, kuşatıcı yeni kurumlara ihtiyaç vardır' diye ifade ediyor. Bizim her vesileyle söylediğimiz Birleşmiş Milletler çöktü. Dünyanın bütün kurumları çöktü. Dünyada yeni bir küresel, siyasal mimariye ihtiyaç var. Dünyada yeni küresel bir finansal mimariye ihtiyaç var. Her platformda söylediğimiz dünya beşten büyüktür. Sadece beş ülkenin değil; dünyadaki bütün devletlerin sözünün geçerli olduğu dünya sistemi gerekli. 1975 yılı. 3384 numaralı Birleşmiş Milletler'in tavsiye kararı. Söyledikleri şu; 'Yüksek teknolojiler insanlığı yok etmek için, insanlığa zarar vermek için, ülkelerin egemenliklerini ortadan kaldırmak için, bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerin halklarına zarar vermek için kullanılmamalıdır.' Birleşmiş Milletler de kabul edilmiş bir karar. Sanki bu karar tam tersi algılanmış. Yüksek teknolojiler ülkelerin egemenliklerini yok etmek, insanlara zarar vermek, katliam ve soykırım, milletlerin özgürlüklerini kısıtlamak için kullanılsın şeklinde anlaşılmış. Bir acı tablodur" dedi.