Aydın BŞB'de ilk galibiyet sevinci
VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u yenerek galibiyet özlemine son vermenin sevincini yaşıyor.
VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u yenerek galibiyet özlemine son vermenin sevincini yaşıyor. Bu sezon çıktığı ilk 3 maçı kaybeden Aydın ekibi, rakibini evinde zorlu mücadele sonrası 3-1'le geçip kötü gidişe son verdi. Aydınlı voleybolcular Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından sezonun ilk galibiyetini taraftarla birlikte kutladı.
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