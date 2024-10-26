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        Yüzerek Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen yakalandı

        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:00
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        Yüzerek Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen yakalandı
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        AYDIN'ınKuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki 3 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bölgesinden 3 kaçak göçmen olduğunu fark etti. Kaçak göçmenlerin yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 3 kaçak göçmenin çantalarında palet, şnorkel, dalış elbisesi ve dalış regülatörü gibi çeşitli deniz malzemeleri geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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