Nazillispor'a Somaspor kabusu

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'a 2-0 yenilen Nazillispor, rakibine bu sezon Türkiye Kupası'ndan sonra ligde de kaybetti. Rakibine bu yıl daha önce kupada evinde 5-1 yenilerek elenen Nazilli, son 3 maçta namağlup 5 puan toplayarak çıkışa geçtiği periyodun ardından yine Soma önünde fren yaptı. Teknik Direktör Gürhan Sönmez, üzgün olduklarını ancak bu yenilgiyi telafi edip tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi.