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        Nazillispor'a Somaspor kabusu

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'a 2-0 yenilen Nazillispor, rakibine bu sezon Türkiye Kupası'ndan sonra ligde de kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:27
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        Nazillispor'a Somaspor kabusu
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'a 2-0 yenilen Nazillispor, rakibine bu sezon Türkiye Kupası'ndan sonra ligde de kaybetti. Rakibine bu yıl daha önce kupada evinde 5-1 yenilerek elenen Nazilli, son 3 maçta namağlup 5 puan toplayarak çıkışa geçtiği periyodun ardından yine Soma önünde fren yaptı. Teknik Direktör Gürhan Sönmez, üzgün olduklarını ancak bu yenilgiyi telafi edip tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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