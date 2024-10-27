Nazillispor'a Somaspor kabusu
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'a 2-0 yenilen Nazillispor, rakibine bu sezon Türkiye Kupası'ndan sonra ligde de kaybetti.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'a 2-0 yenilen Nazillispor, rakibine bu sezon Türkiye Kupası'ndan sonra ligde de kaybetti. Rakibine bu yıl daha önce kupada evinde 5-1 yenilerek elenen Nazilli, son 3 maçta namağlup 5 puan toplayarak çıkışa geçtiği periyodun ardından yine Soma önünde fren yaptı. Teknik Direktör Gürhan Sönmez, üzgün olduklarını ancak bu yenilgiyi telafi edip tekrar çıkışa geçeceklerini söyledi.
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