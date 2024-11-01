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        Nazillispor'da indirim var

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Nazillispor'da yönetim, taraftarın talebi üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 13:18
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        Nazillispor'da indirim var
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Nazillispor'da yönetim, taraftarın talebi üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti. Siyah-beyazlılarda pazar günü İlçe Stadı'nda oynanacak Diyarbekirspor maçının bilet fiyatları kapalı tribünde 150 TL'den 100 TL'ye, açık tribünde ise 75 TL'den 50 TL'ye indirildi. Kulübün resmi YouTube kanalı olan Nazillispor TV üzerinden maçların canlı yayınlanacağı da açıklandı. Bu sayede maça gelemeyen taraftarlar ve özellikle gurbette yaşayan Nazillispor sevdalılarının, takımlarını bulundukları yerden destekleme fırsatı bulacakları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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