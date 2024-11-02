Nazillispor 3 puan arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon oynadığı 9 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Nazillispor yarın bir alt basamağında son sırada bulunan Diyarbekirspor önünde evinde çıkış yakalamaya çalışacak. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te başlayacak. Grupta Nazillispor'un 5 puanı, henüz galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Diyarbakır temsilcisinin ise 3 puanı var.

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