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        Nazillispor deplasmanda puan avında

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 haftada yalnız 1 kez galip gelerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın Serik Belediyespor deplasmanında terleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 10:19
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        Nazillispor deplasmanda puan avında
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 haftada yalnız 1 kez galip gelerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın Serik Belediyespor deplasmanında terleyecek. Serik İsmail Oğan Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak.

        Geçen hafta evinde Diyarbekirspor beraberliğiyle kıl payı düşme hattından sıyrılan Nazilli ekibinin grupta 10 maçta 6 puanı var. Serik ise 24 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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