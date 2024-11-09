Nazillispor deplasmanda puan avında

Geçen hafta evinde Diyarbekirspor beraberliğiyle kıl payı düşme hattından sıyrılan Nazilli ekibinin grupta 10 maçta 6 puanı var. Serik ise 24 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor.

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