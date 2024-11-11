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        Kuşadasıspor ilk kez güldü

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 haftada 9 mağlubiyet alarak ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, 10'uncu haftada evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 yenerek moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:55
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        Kuşadasıspor ilk kez güldü
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 9 haftada 9 mağlubiyet alarak ligin dibine demir atan Kuşadasıspor, 10'uncu haftada evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 1-0 yenerek moral buldu. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Ender Alkan'la bulduğu golün ardından 90+2'nci dakikada Ferhat Öztaşdelen'in kırmızı kart görmesiyle eksik kalan siyah-beyazlılar, son anlarda direnerek zafere uzandı. Kuşadası ekibi bu sezon taraftarına ilk 3 puan sevincini yaşatırken, Teknik Direktör Bayram Sevindik takımına ilk puanlarını kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Kuşadasıspor ilk kez bir müsabakada kalesini gole kapattı.

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