Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kafeye girdi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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