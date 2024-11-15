Aydın'da haraç çetesi operasyonunda: 2 tutuklama
AYDIN'ın Efeler ilçesinde vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları ve 2 kişiyi silahla yaraladıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları ve 2 kişiyi silahla yaraladıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir Efeler ilçesinde vatandaşların tehdit edilerek haraç alındığı ve 26 Eylül ile 2 Ekim'de 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin R.Ş., M.D. ve Y.G. olduğunu tespit etti. Polis, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde saklandıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. 3 şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 3 dolu fişek ve 1 kartuş, 10 fişek ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. ve Y.G. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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