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        Nazillispor galibiyeti hedefliyor

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazanamayan ve 6 puanla düşme potasında yer alan Nazillispor yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:48
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        Nazillispor galibiyeti hedefliyor
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazanamayan ve 6 puanla düşme potasında yer alan Nazillispor yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde sadece 1 galibiyet alabilen Nazillispor, 3 beraberlik ve 8 yenilgi elde ederek alt sıralardan uzaklaşamadı. Karacabey Belediyespor ise haftaya 20 puanla 7'nci basamakta girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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