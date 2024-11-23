Nazillispor galibiyeti hedefliyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 6 maçını kazanamayan ve 6 puanla düşme potasında yer alan Nazillispor yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde sadece 1 galibiyet alabilen Nazillispor, 3 beraberlik ve 8 yenilgi elde ederek alt sıralardan uzaklaşamadı. Karacabey Belediyespor ise haftaya 20 puanla 7'nci basamakta girdi.

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