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        Nazillispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: 2-1

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Nazillispor, yeni teknik direktörü Hakan Fırıloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek umut tazeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:01
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        Nazillispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor: 2-1
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Nazillispor, yeni teknik direktörü Hakan Fırıloğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek umut tazeledi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 73'üncü dakikasında Beyoğlu Yeni Çarşı Bilal'in golüyle öne geçti: 0-1. Nazillispor 77'nci dakikada Miraç Furkan ile beraberliği yakalarken, Oğuzhan dakikalar 88'i gösterdiğinde ev sahibi takımı 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Nazillispor kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Nazillispor 9 puana yükselip nefes aldı. Play-Off hattında bulunan Beyoğlu Yeni Çarşı ise 24 puanda kaldı.

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